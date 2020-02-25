港铜锣湾书店股东桂民海被判10年监禁

瑞典籍香港铜锣湾书店股东桂民海被指涉嫌在境外非法提供情报罪，被中国浙江宁波法院判处有期徒刑10年，剥夺政治权利五年。

综合《苹果日报》与法新社的报道，宁波法院发布的声明称，“充分保障了桂敏海依法享有的各项诉讼权利”，且有“部分社会群众旁听了宣判”。声明还说，桂民海认罪服判且不上诉。

桂民海2015年10月17日离开泰国芭堤雅寓所后失踪。同年10月至12月，书店经营者李波（英国公民）、店长林荣基、总经理吕波，业务经理张志平等人，先后在中国大陆与香港失踪，引发铜锣湾书店事件。2016年1月，一直失踪的桂民海在中央电视台现身，承认在2003年涉事一宗醉驾撞死人的交通意外，自愿返大陆自首，事后服刑两年。

2017年10月，桂民海服刑期满，但仍需要定时向警方报到。翌年1月，桂民海由两名瑞典领事馆人员陪同，乘火车到北京接受医疗检查时，突然再被10多名便衣警员在火车上被挟走被捕入狱。

北京后来指控他“携带多份涉国家秘密情报”“涉嫌为境外非法提供国家秘密情报”，又指他受瑞典外交人员唆使，要逃往北京再借机外逃。

桂民海的情况一直受到各界关注，更提出中方要释放桂，2019年11月，桂获瑞典笔会图霍夫斯基奖（Swedish PEN Tucholsky Prize）。该奖专门授予遭受迫害、威胁或流放的作家。

桂民海于2018年恢复了中国国籍，但目前尚不清楚他是否放弃了瑞典国籍。