云南出台十措施加强产业就业扶贫

云南省委宣传部表示，为确保上半年剩余贫困人口全部达到脱贫标准，云南省扶贫开发工作领导小组24日出台10项措施，加强产业扶贫、就业扶贫。

据中新网报道，措施明确，坚持一手抓疫情防控、一手抓脱贫攻坚，以县为单位，按照《云南省农村新冠肺炎疫情防控工作方案》风险等级评估结果和有关要求，精准推进各项工作；针对冠状病毒疫情对脱贫攻坚特别是产业、就业扶贫带来的严峻挑战，全面进行摸排评估。

产业扶贫方面，措施提出积极发动贫困民众开展生产自救，谋划发展一批周期短、见效快的产业项目，最大程度促生产、稳增收；强化贫困地区农产品线上、线下产销对接，与各类市场主体、大型商超、电商平台和广东、上海等地精准对接，推动贫困地区农产品进市场、进商超、进学校、进社区、进食堂等。

就业扶贫方面，措施明确充分利用“互联网+就业”渠道，确保贫困劳动力至少获得3个以上有针对性的岗位信息和1个职业培训信息；全面加强与长三角、珠三角等地区的对接协调，优先组织贫困劳动力返程返岗和外出务工，做到“点对点”“一站式”直达运输服务和旅客联程运输；利用扶贫车间、光伏扶贫项目扩大贫困劳动力就近就业；大力开发临时特岗等。

此外，措施还对加强产业补贴、就业奖补等进行明确。如对带贫主体调运出省、出州(市)农产品，可按实际运费的一定比例给予补贴；对收购建档立卡贫困村农产品的新型经营主体，可按收购价的一定比例实行价格补贴；对稳定转移就业3个月以上的建档立卡贫困劳动力，提高交通费补贴标准；对统一组织到省外就业3个月以上的贫困劳动力，给予一次性途中生活补助等。