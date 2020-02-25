杭州出新政 顶尖人才可获800万元购房补贴

杭州昨（24日）晚出台《加强人才招引服务的八项举措》（简称《举措》）。《举措》指出，通过重磅政策招才引智，提高高层次人才购房补贴，给予A类顶尖人才“一人一议”最高800万元购房补贴。

据“杭州发布”官方微信报道，根据《举措》，出台服务保障“抓防控促发展”落实“人才生态37条”的补充意见。意见提出，研究制定发放应届大学生租房补贴、高层次人才优先购房、提高高层次人才购房补贴标准、加大人才专项租赁房建设、实施高层次人才专项奖励、加强抗疫人才招引服务等高含金量的人才政策，进一步巩固和发展杭州的人才生态优势。

对全球本科以上所有应届大学生，在发放本科1万元、硕士3万元、博士5万元一次性生活补助的基础上，再给予每年1万元租房补贴，最多可享受6年。加快人才专项租赁住房建设，到明年底前新建5万套。提高高层次人才购房补贴，给予A类顶尖人才“一人一议”最高800万元购房补贴；B、C、D类人才分别给予200 万元、150 万元、100 万元购房补贴等等。

另外，推出杭州“人才e卡（码）通”。统筹整合有关人才的服务项目，开发金融支持、子女教育、医疗健康、文体休闲、交通出行、云上交流（课堂）、咨询服务等功能，推出 “人才e卡（码）通”，为人才提供集成式、智慧化、全流程的优质服务。



