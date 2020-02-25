浙江口罩日产量首破千万只

浙江省经济和信息化厅表示，至2月23日，浙江各类口罩的日均产量达到1030.15万只。

据中新网报道，浙江省医疗物资保障组口罩生产工作专班相关负责人介绍，这是浙江各类口罩日产量首次超过1000万只，口罩产能、产量在短短半个月时间内分别增长了2.65倍和2.81倍。

面对突如其来的疫情，浙江先后制定《关于加强口罩统筹管理的指导意见》《关于加快组织口罩生产的通知》等政策文件。浙江省经信厅紧急向口罩生产重点企业派出首批驻企服务员，并成立医疗物资保障组口罩生产工作专班，建立全省口罩生产指挥体系。同时，组织浙江经信系统派遣驻企服务员进驻口罩和关键材料生产企业，帮助企业协调解决原材料供应、生产线改造等问题，加快推动企业复工复产。

截至2月23日，浙江56家省级医疗物资重点生产企业已全部复工，列入清单的前12批省内外配套企业复工率都超过了80%。

为不断提升口罩产能，浙江省医用物资保障组还推进有条件的县（市、区）建设口罩生产基地，加快有条件的纺织服装等企业转产民用口罩。据悉，浙江15家省级大型服装企业在三天内完成生产组织，五天内完成原材料组织、试产、检测等流程，迅速投入生产，成为浙江口罩生产主力军。

此外，浙江在加强民用口罩供应管理、加强口罩质量价格监管、推动口罩生产企业复产扩产、支持相关企业转产转医、强化口罩企业设备和原材料供应保障等方面出台了一系列资金补助、税收优惠、注册便利等政策支持。如疫情防控期间，浙江与地方财政对列入清单的口罩生产企业新增及技术改造设备投入（不含增值税）各按50%给予资金补助支持。（完）