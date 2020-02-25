港府估算社会事件或致经济损失近150亿

香港政府经济顾问办公室发表经济分析，指去年的香港社会事件对访港旅游业及与消费相关的经济活动造成极为沉重的打击，粗略推算，可能造成的香港经济损失近150亿元（港元，下同，约27亿新元）。

据《信报》报道，该报告称，透过比较政府统计处2019年第二季和第三季的数据，估计去年持续几个月的社会事件，令零售业销售总量、食肆总收益及酒店业收益分别在第三季额外损失大约15、11及18个百分点。访港旅客人次也由第二季按年上升10.9%急转至第三季按年下跌26%，令访港旅客在港的其他消费开支在第三季急速下滑。

报告表示，综合以上观察，粗略推算香港社会事件在去年第三季对零售、餐饮和酒店业，以及访港旅客的其他消费开支，可能造成的经济损失合计约为147.9亿元，约相当于2018年第三季香港生产总值的2%。

政府说，相关行业受到的冲击，也可能与中美贸易谈判在第三季明显恶化有关，股市下跌和消费意欲转差都对零售和餐饮构成影响，但影响相对有限。

政府又指出，社会事件也削弱整体经济及投资气氛，相信香港居民在零售、餐饮和酒店服务以外的消费开支，以及企业投资开支也受影响，但相关因素未计及损失估算内，因此推算可能较为保守。