天津大学宣布研发出冠病口服疫苗 研发团队回应称尚未临床验证

中国天津大学今天（25日）对外宣布，该校黄金海教授团队成功研发2019冠状病毒口服疫苗，引发关注。对此，黄金海回应，疫苗目前仅是研制成功，并未经临床验证，离上市还很漫长。

据《新京报》报道，天津大学生命科学学院黄金海教授团队称已研制出冠状病毒口服疫苗，也做了一些样品。据天津大学的消息，黄金海本人服用了四倍倍量的口服新冠疫苗样品，并没有产生任何副反应。

黄金海说：“目前推断疫苗有效，是因为前期进行过动物类似的疫苗实验，证明是有效果的。”

不过，他指出，疫苗后续还要进行临床应用，“首先要通过动物的毒理学实验，还有一些药效学实验，还要经过评价，最后还要审批、医院合作、效果评价，然后才能二级三级大量应用。”他坦言，目前团队只是完成疫苗的一些技术性和制造性的前期工作。

黄金海预计，最快也要到五六月份疫苗才可能正式上市。“一般的疫苗研发没有多少年是不行的。”

另据天津大学介绍，目前该团队正在积极布置进行动物毒理学、免疫效力、中试生产等评价，希望有资质的企业和单位合作完成疫苗后续评价流程，加速推进疫苗的临床验证和推广使用，助力疫情防控。

黄金海称，“我希望与有资质、有能力的单位合作，后续哪怕他们拿出去生产转化研究都可以。万一评价很好，希望他们能够尽快生产。”

天津大学提供的一份数据资料显示，该疫苗以食品级安全酿酒酵母为载体，以新型冠状病毒S蛋白为靶点产生抗体。目前，黄金海团队已完成重组菌株构建、筛选、蛋白表达、发酵动力学等核心技术开发内容，并制备了少量胶囊、奶片、颗粒剂口服防治制剂样品。