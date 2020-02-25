旅游平台数据显示中国近五成酒店恢复营业 机票周预订增幅达七成

随着中国各地企业逐渐复工，出行市场也有所复苏，飞猪今天（25日）发布的数据显示，机票的周预订增幅达70%，中国也有近五成酒店已恢复营业。

据《新京报》报道，阿里巴巴旗下的综合性旅游出行服务平台飞猪今天（25日）发布的数据显示，机票火车票等出行产品的预订数据在2月中旬触底后，从上周开始逐渐回升，机票的周预订增幅达70%，火车票的周预订增幅也超过40%。

从出行订单的热门城市看，飞猪数据显示，上海、杭州、广州、北京、深圳是复工人群最多的城市，这些城市的热门航线机票平均票价也比去年同期降低不少，整体平均降幅近20%，其中成都至北京、昆明至北京、北京至广州、深圳至成都、深圳至上海等航线机票价格甚至比去年低50%左右。

民航方面，从上周开始，多家国内航空公司陆续宣布恢复航线计划，全国航班的取消率也逐步降低，其中用工大省和劳务输出地区的航班恢复速度较快。公开数据显示，截至2月24日，成都、重庆、深圳三地机场的航班执行率均已超过50%，上海虹桥、宁波、杭州、贵阳、福州机场的航班执行率达到约45%。广州至成都、成都至深圳、上海至重庆、上海至成都航线的运力水平较高。从航司来看，厦航、川航的航班执行量已超过50%。

酒店行业也因复工有所复苏，飞猪数据显示，目前中国近五成酒店已恢复营业，飞猪“复工放心住”酒店的周预订增幅近70%，很多酒店还针对返程人员7到14天不等的隔离需求，推出了连住最低六折的优惠。目前“复工放心住”覆盖上海、北京、深圳、杭州、广州、成都等全国超400个城市的两万余家酒店。

虽然出行数据有所回升，但人们对出游的态度还比较谨慎。飞猪门票的搜索量同比上一周有30%的涨幅，但预订增长不明显，人们热衷于通过手机“云游”的方式看目的地攻略、旅行直播等。