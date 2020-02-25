中国发改委：湖北北京以外地方以县级为单位划分三级风险区

中国国家发展改革委社会司司长欧晓理今天（25日）表示，目前中国各地的疫情发展态势还不尽相同，因此要分类指导、精准施策，做到分区分级精准复工复产，即对湖北省、北京市以外的地方依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区三类。

据中国网报道，他是在国务院应对疫情联防联控机制举行新闻发布会上发表以上看法。该发布会主要介绍科学防治精准施策分区分级做好疫情防控工作情况。

欧晓理介绍，目前如果仍然以省级为单位开展工作，不仅防控措施缺乏针对性、科学性，也会影响经济社会秩序的恢复，因此需要分类指导，精准施策。

他表示，低风险地区应实施外防输入的策略，全面恢复生产生活秩序，取消道路通行限制，帮助企业解决用工、原材料、资金设备等方面的困扰和问题，不得对企业复工复产设置条件，不得以审批、备案等形式为借口，拖延企业复工复产的时间。

中风险地区则应实施外防输入、内防扩散的策略，尽快有序恢复正常的生产生活秩序，组织人员有序返岗，指导用工企业严格执行消毒、通风、测温等要求，降低人员密度、减少人员聚集、加强人员防护、消除风险隐患，做到疫情防控与企业复工复产同步推进。

而高风险地区则应实行内防扩散、外防输出、严格管控策略。要继续集中精力做好疫情防控工作。在疫情得到有效控制后，再有序扩大复工复产的范围。当然这里有一个前提，高风险地区也要保障疫情防控、公共事业运行、群众生活必需及其他涉及重要国计民生企业的正常运转。