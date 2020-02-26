赴湖北中央指导组首次公开集体亮相

赴湖北省的中央指导组首次集体亮相。昨晚（24日）的《新闻联播》介绍，23日晚，中央指导组集体学习了中共中央总书记、中国国家主席习近平在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话。在现场座位安排上，包括孙春兰在内的七人坐在一排，此外还有约30余人坐在对面。

据微信公众号“政知见”报道，坐在孙春兰左手边的是中央政法委秘书长陈一新 ，右手边的是国家卫生健康委主任马晓伟。此外还有四人和孙春兰坐在一排：国务院副秘书长高雨、国家发展改革委员会副主任连维良、工业和信息化部副部长王江平、公安部副部长孙力军。

同时，中央军委后勤保障部卫生局副局长徐勤耕也在现场。

上述几人中，孙春兰是中央指导组组长，陈一新是中央指导组副组长。

也有几人在之前就已经以“中央指导组成员”身份亮相。比如2月20日，就有三位中央指导组成员亮相发布会。

值得一提的是，国务院副秘书长丁向阳也是中央指导组成员。不过，2月23日晚，丁向阳在湖北省委常委会会议现场。

当天，湖北省委书记应勇主持召开省委常委会会议，研究部署进一步落实疫情防控工作措施。丁向阳到会指导。

在公开报道中，中央指导组成员参加湖北相关会议的情况并不常见。上一次是在2月16日。当天下午，应勇召开省防控指挥部指挥长会议，调整省防控指挥部组成人员及职责分工。当时，高雨出席会议。