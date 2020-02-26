广东14％出院者“复阳” 专家：已进行采样监测

广东省出现14%出院患者“复阳”情况，即复检核酸呈阳性。对此，广东省疾控中心副主任宋铁昨天（25日）表示，现在已经要开始对所有的出院患者进行采样监测，了解他们的情况。

据《广州日报》报道，宋铁说，“我们都知道，如果是阳性患者的话，肯定就是传染源，在防控方面就要按照传染源来管理。所以我们在初期的时候，其实已经有部分地市出院人员，监测以后我们也发现有，发现以后我们就告知要采取严格的集中医学观察，独立进行观察，看他的病情是否发生反复。我们请了当地的一些临床医生去进行会诊。”

宋铁表示：“从微生物的特性来看，人感染病毒后就会产生抗体，不会具有传播性。通过我们实验室观测，发现年轻的人会在两周内产生抗体，即使出现核酸检测阳性，风险也很低，这种抗体是保护性抗体，传播风险越来越低。”

宋铁说：“我们也发现，有一些老年人产生抗体需要的时间长，可能会不断排毒，可能会成为传染源，我们按照最严格的方式加强传染源管理。我们判断，复阳还是因为患者病情和个人体质引起的，没有完全痊愈吸收的情况，临床也发现极个别案例会出现带毒情况。我们也在加强监测梳理，人长期带毒会到什么程度，对外环境和人员范围怎么划定。”

宋铁指出：“国家诊疗方案对复阳和出院标准都有明确规定，要求患者出院以后，集中医学观察14天。我们会开展监测，如果出院患者查出有抗体，核酸检测是阴性，就可以健康走向社会。这个要求已经在基层落实。”