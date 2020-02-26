中国大陆新增406例确诊 湖北外单数增长无死亡

中国大陆昨天（25日）全天新增冠状病毒病例406例，其中湖北省401例，湖北外连续第二天单数增长，并且无死亡病例。

据中国国家卫健委网站的消息，25日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例406例，新增死亡病例52例，新增疑似病例439例。

湖北新增确诊病例401例，新增治愈出院病例2058例，新增死亡病例52例，现有确诊病例41660例，其中重症病例8326例。累计治愈出院病例20912例，累计死亡病例2615例，累计确诊病例65187例。新增疑似病例311例，现有疑似病例2067例。

当日新增治愈出院病例2422例，解除医学观察的密切接触者14573人，重症病例减少374例。

截至2月25日24时，据31个省报告，现有确诊病例45604例（其中重症病例8752例），累计治愈出院病例29745例，累计死亡病例2715例，累计报告确诊病例78064例，现有疑似病例2491例。累计追踪到密切接触者647406人，尚在医学观察的密切接触者79108人。

累计收到港澳台通报确诊病例126例：香港85例（出院18例，死亡两例），澳门10例（出院七例），台湾31例（出院五例，死亡一例）。