应勇：毫不放松外防输出 继续严管守牢离汉离鄂通道

湖北省委书记、省疫情防控指挥部指挥长应勇昨天（25日）早上在武汉市检查督导离汉离鄂通道管控工作。应勇强调，当前疫情防控正处于胶着对垒的关键时刻，要毫不放松外防输出，继续实行严格的离汉离鄂通道管控措施，标准不降、力度不减，不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲，坚决阻断疫情蔓延。

据《湖北日报》报道，应勇先后来到青郑高速公路武昌收费站、东湖高新武东收费站，现场检查道口出入车辆人员管控工作，详细询问车辆流量、体温检测、信息登记、管控标准等情况，向一直坚守岗位的公安、交通、卫生防疫一线工作人员表示慰问和感谢。

应勇叮嘱大家要守土尽责，持之以恒守牢离汉离鄂通道。同时保持运输防疫物资、生活物资的“绿色通道”始终畅通，确保城市运行、人民基本生活不受影响。

应勇强调，当前疫情防控形势依然严峻复杂，毫不放松外防输出，持续强化离汉离鄂通道管控，只有外防输出，阻断疫情蔓延，其他省区市才能腾出更多资源力量支援武汉、支援湖北，才能尽早稳定局势、扭转局势，打好武汉保卫战、湖北保卫战。

应勇指出，要继续将疫情防控作为全省头等大事和最重要工作，把离汉离鄂道口守牢，把小区和公共场所管住。要做实做细数据信息和收治工作两个闭环，及时将包括道口车辆人员信息在内的各类数据信息汇总到大数据平台，实现基于大数据分析的精准排查与人海战术为主的拉网式排查相结合，完善数据收集、精准推送、落地查人、强力收治工作全流程，确保对确诊患者应收尽收，对疑似患者应检尽检，对密切接触者应隔尽隔。