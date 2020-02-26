曾获中国投资 吉尔吉斯斯坦取消中企合作项目

随着近年来中国经济的飞速发展，不少中企开始增加在海外的投资，很多当地企业与中国签署合作协议。然而，吉尔吉斯斯坦近日却取消中企合作项目。

新闻平台“金十数据”报道，据俄罗斯媒体25日消息，吉尔吉斯斯坦取消了和中国企业在当地兴建工业贸易物流中心的项目。对此，吉尔吉斯斯坦新闻局确认，工业贸易物流中心建设项目已经关闭，并且正在取消将当地200公顷土地用于该合作项目建设的决定。

据了解，这是吉尔吉斯斯坦公司Nur Stroy Montazh和中企的合作项目，总投资达2.8亿美元（3.9亿新元），但由于当地居民的反对，吉尔吉斯斯坦最终“叫停”了该项合作。

据知情人士透露，吉尔吉斯斯坦正在准备退还投资者提供的452万元资金，用于补偿当地的农业及林业生产损失。而对于此次对华合作的终止，吉尔吉斯斯坦表示“非常遗憾”。

中国是吉尔吉斯斯坦最大的投资来源。数据显示，截至2018年，中国已累计对吉尔吉斯斯坦投资30亿美元，涵盖钢铁、铁路、建材等多个领域，频频点亮了这个中亚国家的经济发展。

除此之外，中国还于2018年正式开通了中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦的国际货运通道，将三国之间的陆运时间由10天缩短至两天，大大促进了三方的进出口往来。在此情况下，2018年中吉贸易额达到了20亿美元，同比增长25%。