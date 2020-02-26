中共中央政法委：区别疫情防控中出现的犯罪 防止过度及粗暴执法

中共中央政法委副秘书长王洪祥今早（26日）在国务院举办的新闻发布会上，介绍《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》（以下简称《意见）有关情况，提出应区别疫情防控和复工复产中出现的犯罪，严格防止过度执法、粗暴执法。

据澎湃新闻报道，中国国务院应对2019冠状病毒疫情联防联控机制今早举行新闻发布会，王洪祥在会上介绍了由中共中央政法委会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部制定的《意见》。

中央政法委副秘书长王洪祥指出，各地有一些企业陆续复工复产，在这个过程中，可能会遇到不同的法律问题。《意见》针对疫情防控复工复产中已经发生或者可能发生的执法司法问题，按照《刑事诉讼法》、《治安管理处罚法》等法律法规的基本精神、基本原则、基本规定进一步细化、明晰了执法司法的标准和程序，使疫情防控和复工复产在法制的轨道上运行。

与此同时，针对疫情防控、复工复产，员工返岗就业中面临的一些新情况、新问题，特别是急需的法治服务需求和保障，指导各级政法机关进一步提高政法公共服务的水平，落实利民、便民措施。

在执法上，《意见》注重措施的正当性。王洪祥表示，《意见》强调精准执法，一手抓严厉打击，一手抓温情执法，区别疫情防控和复工复产中出现的严重犯罪，一般违法犯罪和企业民间发生的各类纠纷，各种不同的情况，严格执法司法政策与标准界限。该严惩的要依法从重从快惩处，该从宽的要依法从宽，该做思想工作的要多做和风细雨的思想工作，严格防止过度执法、粗暴执法，既体现严厉打击，又体现人文关怀。