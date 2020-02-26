马云登2020胡润富豪榜榜首

胡润研究院今天（26日）发布《2020胡润全球富豪榜》，上榜企业家财富计算截止日期为2020年1月31日。榜单显示，马云及其家族财富达3150亿元（人民币，下同，626亿新元）位列中国第一、全球第21位。马化腾以3080亿元财富排名中国第二、全球第22位。许家印以2310亿元排名中国第三、全球第31位。

据《新京报》报道，榜单解释称，去年11月，阿里巴巴在香港上市成功，首日市值超过3.6万亿元人民币。上市以来短短两个多月时间，阿里巴巴港股股价上涨超过20%，集团总市值突破4万亿元人民币。在今年1月发布的胡润中国500强中，阿里巴巴价值排名第一。

而腾讯去年第三季度总收入接近1000亿元，同比增长21%。自2008年起，腾讯累计投资的700家企业中超过60家已经成功上市，其中最近一年上市的有斗鱼、富途证券等。

此外，92岁的李嘉诚财富2000亿元位列中国第四、全球第35位。目前，李嘉诚旗下两家主要上市公司长和及长实合并企业市值超过4000亿元。

而坐拥两家上市公司的孙飘扬、钟慧娟夫妇，以2000亿元财富同样位列中国第四、全球第35位。恒瑞医药去年前三季度实现营收169亿元，同比增长36%。三季度研发费用和研发费用率均创新高，研发投入持续增大。恒瑞医药和翰森制药分别位列胡润中国500强第8位和第50位。

据统计，七成中国上榜企业家从事传统行业，三成从事新兴行业。新兴行业的中国上榜企业家中，来自先进制造业的人数最多，占比41%；其次是大健康行业，占比20%；第三是传媒娱乐行业，占比14%。这前三大行业共占八成。