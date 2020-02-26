中国三省五监狱共确诊病例555例

中国司法部今天（26日）公布监狱系统暴发冠状病毒的情况，截至2月25日，湖北、浙江、山东三省的五个监狱共确诊病例555例。

据澎湃新闻报道，中国国务院应对疫情联防联控机制今天上午举行新闻发布会，司法部副部长熊选国针对监狱疫情表示，截至2月25日，全国三个省五个监狱发生了感染疫情，湖北、浙江、山东五个监狱共确诊病例555例，疑似19例，重症四例。目前没有发生监狱在押罪犯感染死亡的病例。全国其他监狱没有发生罪犯感染疫情。

熊选国说，“监狱疫情传播确实反映了监狱管理和防控疫情工作中存在的漏洞。”“首先是思想重视不够，比如湖北武汉女子监狱，它距离武汉肺科医院大概不到100米，干警上下班和肺科医院的病人是同一个公交站，在全面实现封闭前，可能已经导致病毒输入”。

其次是严格管理不到位。熊选国举例说，湖北汉津监狱、浙江十里丰监狱、山东任城监狱发生疫情都是由于个别干警不如实报告接触到湖北疫区的人员，隔离不彻底，进而导致输入性病例。

熊选国指出，监狱发生疫情教训十分深刻，全国监狱系统要严格全封闭管理，严格问责，杜绝漏洞，同时做好救助工作，对确诊罪犯要与社会其他人员一样，同等及时的予以救治，有11名患者已经治愈。