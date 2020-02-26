港财长料明年财赤破纪录逾1300亿港元

香港财政司长陈茂波在宣读新财政预算案时表示，2019/20年度特区政府帐目见红，是香港15年来首度出现财赤，未来五年的预测仍是赤字。

综合香港电台网站及明报网报道，陈茂波说，尽管对香港的根本优势和长远前景很有信心，但也不能不审慎评估目前情况对政府来年收入的影响，预期税收和卖地收入会减少，加上大规模逆周期财政措施和持续增加的经常开支，明年的财赤预计为1391亿港元（下同，约250亿新元），相等于香港本地生产总值的4.8%。

他还说，虽然这个赤字金额为历来最高，但赤字中的超过1200亿元是与现金发放计划及其他一次性纾缓措施有关，不会构成长远财政承担。

陈茂波说，受中美贸易摩擦及暴力冲击影响，香港经济动力显著转弱。过去6个月公布的四轮纾困措施，连同最近成立的300亿元防疫抗疫基金，导致2019/20年度出现约378亿元的赤字，相等于本地生产总值的大约1.3%。

政务司长张建宗在陈茂波宣读财政预算案后表示，非常支持预算案，希望立法会尽快通过，重振民生。他说，预算案最瞩目是每人派1万港元，教育、医疗、福利等经常性开支占六成，反映政府民生先行；虽然下年度赤字历年最高，但因为包括1200亿逆周期措施，对政府财政不会造成长远影响。

张建宗指出，今年预算案在十分严峻的困境中制定，面对中美贸易摩擦、逾半年暴力事件、冠状病毒疫情，对经济民生是三重打击。他表示，今午他主持的防疫抗疫基金督导委员会将召开首次会议，仔细检视24项措施的进度，令市民尽早得到支援。

另外，行政会议成员叶国谦则表示，政府坐拥丰富储备，在困难时期加大力度支援市民和企业是合适，乐见预算案采纳了市民意见，包括全民派1万港元。

对于派钱是否会助政府提升民望，叶国谦说，香港经济出现困难，市民希望经济上有援助，此措施能回应市民期望。