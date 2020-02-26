最高法要求疫情期间选择对企业生产影响最小的执行措施

中国国务院联防联控机制于26日上午10时举行新闻发布会，介绍《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》有关情况。中国最高人民法院副院长张述元表示，在依法保障申请执行人合法权益的前提下，选择采用对企业生产影响最小的执行措施。

据人民网报道，张述元介绍，疫情防控期间，关于慎重采取强制措施的问题，《复工复产意见》提出了明确的要求，对法院来讲，主要表现在审判阶段采取的一些强制措施，还表现在大量的民商事案件的执行工作怎么样采取强制执行措施的问题。对于此，2月3日，最高法院发布了专门的工作通知，要求全国法院切实贯彻善意文明执行这个理念，对实施查封、扣押、冻结这些民事强制执行措施，可能导致企业难以复工复产的，或者是导致企业难以维持正常经营秩序的，要根据双方当事人的实际情况，要求法院研究合理的执行方案。

最高法要求，在对不动产和机器设备进行查封时，尽量做到物尽其用，这就是执行领域讲的“活封”，不要封死。对于申请执行人是困难企业的，要加大执行的力度，保障资金及时到位，帮助企业复工复产。对于双方当事人都是困难企业的，要根据企业经营的实际情况，积极引导双方达成和解协议，共渡难关。在积极推进复工复产的同时，还要考虑其他因素，体现司法的人文关怀，如申请执行人急需用钱治病或救命，还是应当以生命健康保障为优先，不得随意以复工复产为由损害申请执行人的合法权益。