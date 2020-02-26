湖北老人家中去世六岁孙子守数日？官方回应

有网络消息称，中国湖北十堰市一名71岁的老人在家中去世几天，直到前天（24日）工作人员上门排查时才发现，家里还有一个五六岁的孙子。

综合封面新闻及红星新闻报道，十堰市张湾区委宣传部昨天下午向媒体证实，社区网格员等工作人员前天上门排查时发现，71岁的谭某华死于家中，家里还有一个五六岁的孙子。

爷孙俩所居住的花果街道办事处前天也报告，谭某华是东风铸造一厂的退休员工，与孙子同住，谭某华的儿子则居住在广西柳州。通告称，谭某华被发现时嘴角有渗血，具体死亡时间和原因还在调查中。张湾区委宣传部也表示，公安、法医已经介入调查。

针对网传谭某华死亡三天，十堰张湾区委宣传部副部长郭瑞兵25日表示“不可能”，他说，“张湾区实行战时管制，社区内网格员每天上门排查居民身体状况，量体温，这位老人是某公司退休员工，患有长年的基础性疾病，街道办都有记录在册。”

早前有网络消息称，发现谭某华的志愿者询问其孙子，为什么呆在家里不出去，小男孩回答道：“爷爷说外面有病毒，不能出去……”

目前，男孩已交由社区人员照顾。花果街道办工作人员说，因老人的儿子在广西暂无法回家，街道、社区正积极处理老人的善后事宜。“我们领导也在和孩子父亲沟通，小孩已经交由社区工作人员带回家照顾，孩子身体情况都挺好的。”