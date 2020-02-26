江苏盐城双语通告：韩国人是“新市民”  防疫中一视同仁

虽然冠状病毒疫情在中国有所缓和，但却在韩国严重起来。微博账号“盐城发布”昨天（25日）发布一篇盐城市新冠肺炎疫情防控工作领导小组的中韩双语通告，指在盐城工作生活的韩国人士是盐城的“新市民”，在疫情防控中应一视同仁。

公告中文全文如下：

面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市上下同时间赛跑，与病魔较量，疫情防控科学有序、扎实有效。确诊病例27例已出院24例，无症状感染者8例已出院6例。

近期我们注意到全球疫情出现新的趋势，韩国新冠肺炎病例增加，应对疫情已成为全球共同的责任。

盐城与韩国一衣带水，经济社会交流广泛。以现代起亚为代表的韩资企业在盐城投资兴业，为我市经济社会发展作出了积极贡献。特别是疫情发生以来，韩国仁川、南原等地先后来函声援，现代起亚、SKI等公司捐赠医用口罩近40万只、各类防护用品1万多件，为我们抗击疫情提供了宝贵的支援和帮助。

在盐城工作生活的韩国人士是盐城的“新市民”，在疫情防控中，我们应一视同仁：在盐城已经有固定居所的，要主动做好居家观察，自觉接受社区、疾控、医疗部门工作人员和社区民警的管理与服务；因商务、旅游等短期来盐人士，将安排在政府指定的宾馆集中住宿观察；对出现发热等症状的，均安排到市指定医院治疗并实施医学观察；确诊为感染病例的，将按照和盐城市民同等待遇集中收治。

近日，我们已按照国家出入境检验检疫的相关法律法规及疫情防控的要求，对经盐城南洋国际机场入境的人员采取了包括健康检查、个人信息登记和发热人员集中收治等必要的措施，确保我市疫情防控工作有效落实。