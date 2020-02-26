中国卫健委：复工复产后专业防控只能加强不能削弱

中国国务院应对疫情联防联控机制综合组昨天（25日）下发《关于切实做好新冠肺炎聚集性疫情防控工作的紧急通知》，要求确保疫情防控措施落实是企事业单位复工复产的前提条件，专业防控只能加强不能削弱。

据中新网报道，《通知》要求，落实分区分级精准防控，压实各方责任。各地要压实新冠肺炎疫情防控的属地、部门、单位和个人责任，克服麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理，充分认识复工复产后人员流动、人群聚集等可能带来的疫情传播风险，指导城乡社区、机关、企事业单位等树立新冠肺炎疫情防控第一责任人的意识，落实落细各项防控措施。社区和基层医疗卫生机构要按照社区防控工作方案要求，实施网格化、地毯式管理，做好返城人员登记和排查工作。各企事业单位要全面承担起疫情防控的主体责任，抓好工作和休息时段员工管理及各项防控措施的落实，尽最大努力减少聚集性疫情发生。

《通知》要求，强化工作指导，监督责任落实。各地要充分发挥联防联控工作机制作用，加强对重点县域的指导，聚焦重点人群、重点场所、重点时段、重点环节，持续加大督查指导力度，及时发现问题、解决问题。要动态评估防控进展，及时总结，通报批评防控不力的地区和机构。对因思想松懈、工作不力导致聚集性疫情发生的，要严格督查问责。