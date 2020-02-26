逾70所高校参与短视频平台“洗手舞”接力赛

近期，短视频平台“快手”上，一套“洗手舞”的视频在中国大学生中迅速走红，两天内就有70所高校参与平台上的接力赛，其中不乏中国人民大学、北京大学、清华大学、复旦大学等知名学府。

据中国新闻网报道，快手、中国大学生在线等机构联合发起“高校洗手舞接力赛”活动，一套七步洗手法加上动感的旋律，各个接力视频循环播放，向大众传播正确的洗手方法。各校大学生们虽然因疫情延迟开学，“宅”在家中，却用表演手指舞的方式加入了这场战“疫”。

据说，参与的同学们为了最佳演绎效果反复练习，确保每个手指舞作品的动作都标准、娴熟。全国70所高校官方快手号在一天时间里连番接力发布爱心视频，马上就上了“热门”。网友们纷纷留言“做的太到位了！”“太涨知识了！”，也有不少网友“围观”了所有接力视频后评论直称“太洗脑！”

据悉，目前快手平台“高校洗手舞接力赛”活动已触及超过1000万人，活动仍在继续。

除了“洗手舞”之外，高校生也通过短视频为抗疫情人员致敬，更自发组成联盟，从海外输送口罩、防护服等物资，给抗疫一线提供支持。

高校也利用网络平台，开放教育资源，推进知识共享和教育普惠。2月份以来，清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、北京师范大学等数十所顶尖高校纷纷与快手展开“短视频+直播”的合作，通过在线直播或录播“高校精品课”。截至2月23日，“高校精品课程”项目共举办110余场名校公开课直播，直播总观看人次近7000万，点赞超1565万。