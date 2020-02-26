中国体育总局：疫情对体育业冲击大 竞赛表演业全面调整

中国国家体育总局经济司副司长彭维勇今天（26日）指出，2019冠状病毒情对体育行业的冲击很大，不只众多国际赛事要改动，体育场所也被迫挂牌歇业。

据中国网报道，在中国国务院联防联控机制今天下午召开的新闻发布会上，彭维勇在回应媒体时说，这次疫情对体育行业造成很大的冲击，体育竞赛表演业，包括众多国际赛事，都面对需全面调整的情况。

他举例，亚洲室内田径锦标赛、跳水世界杯系列比赛，以及东京奥运会部分项目的资格预选赛等，都因疫情而延期举办或者异地举办。中国国内的足球、篮球、排球等职业联赛也延期举行，50多场中国马拉松赛事也受到了影响。

此外，很多体育场所也面对挂牌歇业的情况，包括室外的健身场所、体育场馆以及体育培训机构，对健身休闲业、体育培训业、体育场馆服务业造成很大的冲击。体育用品制造业也受疫情的波及延期开工，对一些体育用品制造业企业也有不同影响。

针对体育行业受到的影响，彭维勇表示，体育总局将开展国家体育消费城市试点工作，加快推动研制赛事活动的安保、自然资源开放等配套政策，推动协会实体化改革，释放更多体育资源。

此外，为减少体育行业受到的冲击，体育总局也鼓励各地创新支持政策，包括加大政府采购力度，利用体育产业引导资金，安排专项帮扶资金等。比如，上海近期出台的12项支持举措，包括赛事补贴、减免场馆租金等。

彭维勇也说，企业应考虑创新发展，利用大数据、云计算、人工智能等新技术，培育数字体育、在线健身、线上培训等新业态，培育体育产业的新模式和新业态。