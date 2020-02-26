江苏出台10条措施助力台企战“疫”

据江苏省台办26日消息，江苏省25日正式出台了《关于支持台资企业积极应对新冠肺炎疫情影响的若干措施》，积极支持省内台资企业精准应对疫情影响，克服经营困难，提振发展信心，促进苏台经济合作平稳健康发展。

据中新社报道，江苏是台商在大陆投资最多、台资企业最为密集的地区之一。2019年，江苏全省新批台资项目数超过750个，同比增长12%，协议利用台资近75亿美元（104亿新元），同比增长22%。截至2019年底，江苏累计新批台资项目超2.8万个，实际到账台资超800亿美元。

《措施》是江苏省台办在走访调研、抽样调查了全省范围内各类台企的基础上，充分吸收江苏省发改委、科技厅等20个省相关部门意见后制定而成。包含支持台资企业扎根发展、支持台资企业有序转移、大力支持台湾青年在苏就业创业、保障台企台胞同等享受政策支持等方面，立足解决当前影响台资企业生产经营的迫切问题，旨在坚定台企台商在苏发展信心、保障台企台商台胞同等享受各项政策措施。

据统计，目前，江苏全省近3000家规模以上台资企业复工率超过90%。针对部分已复工台资企业存在的产能利用率不足、用工缺口大、防疫物资缺、流动资金压力大、产业链连带影响显著等问题，《措施》第一至第五条着力解决防疫物资、用工困难、金融支持、供应链和物流等影响台资企业复工复产和平稳健康发展的主要问题，给在苏台企带来实实在在的帮助，全力支持全省台资企业精准应对疫情影响。

针对部分出口型台资企业特别是台资中小企业受到中美贸易摩擦后续影响，《措施》第六至第九条围绕支持台企台商和台湾青年扎根发展，积极促成台资大项目落地和支持台资企业有序转移、转型发展提出针对性举措，帮助台商台企“强信心、渡难关、谋发展”。

为了促进苏台经济社会融合发展，保障在苏台商台企同等享受各项政策措施，《措施》第十条强调，对台资企业和广大台胞平等对待、一视同仁，最大限度减少疫情对台企台胞在苏生产生活造成的影响，让台商切实“有感”。