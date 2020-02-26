习近平：经济正加快恢复 但疫情反弹风险不可忽视

中共政治局常委会今天召开会议，中共总书记习近平说，当前中国疫情防控形势积极向好，经济社会发展加快恢复，但湖北省和武汉市疫情依然复杂严峻，其他地区疫情反弹风险不可忽视。

据央视新闻联播报道，习近平强调，越在这个时候，越要加强正确引导，推动各方面切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，“加强疫情防控这根弦不能松，经济社会发展各项工作要抓紧。”

会议强调，要继续集中力量和资源，全面加强湖北和武汉疫情防控；要巩固排查和收治成果，切实控制传染源；要夯实社区排查和防控基础，抽调更多干部支援基层，支持各类在当地的干部积极投身社区防控工作；要加强思想政治工作，加强群众心理疏导。

会议提到，要加强重症患者救治，促进高水平团队协同攻坚、多学科专家联合攻关，发挥好重症专业救治力量作用，提高临床治疗精准性、有效性，努力降低病亡率；要及时收治轻症患者，及早实施医疗干预，尽量减少轻症转为重症；要着力提高医用防护物资调拨和配送效率，畅通渠道和堵点，尽快将急需物资送到救治一线；要加强北京等重点省份防控工作，坚决阻断各种可能的传染源。

会议强调，要精准稳妥推进复工复产，各级党委和政府要把支持复工复产、恢复和稳定就业、畅通交通运输、保障市场供给等各项工作做细做扎实。会议要求提高复工复产服务便利度，取消不合理审批；要把各项惠企政策尽快落实到位，完善政策配套实施办法。

会议指出，加强疫情防控国际合作是发挥中国负责任大国作用、推动构建人类命运共同体的重要体现，要继续同世界卫生组织紧密合作，同相关国家密切沟通，分享防疫经验、协调防控措施、加强对外宣介和公共外交，共同维护地区和世界公共卫生安全。