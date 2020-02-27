冠病全球持续扩散 挪威芬兰等八国出现新病例

（早报讯）2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全球持续蔓延，至少八国在一天内出现新确诊病例。

综合媒体报道，截止星期四（27日），在一天内新增冠病病例的国家包括巴基斯坦、巴西、芬兰、挪威、希腊、格鲁吉亚、克罗地亚和北马其顿。

芬兰周四（27日）出现首例被诊断为冠病的芬兰国民。芬兰国立卫生与福利研究院（THL）和赫尔辛基及新墨西哥州医院区（HUS）官员说，该患者是一名属于工作年龄的芬兰妇女，她是在几天前前往意大利北部米兰时染病。

挪威公共卫生学院在同日的新闻发布会上也确认了首例冠病病例。该院负责人沃璐说，患者是一名来自挪威北部的居民。他是从中国暴发疫情的一个地区回国后确诊。

巴基斯坦总理伊姆兰汗的卫生部顾问发推文，该国已确认两起首例冠病确诊病例。顾问麦萨说：“我能确认巴基斯坦首宗两起冠病确诊病例。两例都已依临床标准获得照顾，两人情况稳定。无需惊慌，事情均在掌控之中。”

横跨欧亚两洲的格鲁吉亚也在昨天出现新病例。该国卫生部长季卡拉泽星期三（26日）在新闻发布会上表示，从实验室获得的分析结果证实，格鲁吉亚境内出现首例新冠病毒感染病例。

季卡拉泽说，感染者是格鲁吉亚公民。其于2月25日从伊朗经阿塞拜疆抵达格鲁吉亚。目前已被送往传染病医院，没有生命危险。

世卫组织周三（26日）发布的数据显示，全球累计确诊病例约8万起，其中将近2800起是出现在中国境外的40多个国家和地区，全球的死亡病例至今已超过2700起。