多部门联合调查组赴湖北 调查刑释确诊人员离汉抵京事件

中国司法部官网消息，经中共中央政法委批准，中国司法部牵头，由分管副部长刘志强带队，会同中央政法委、最高人民检察院、公安部组成联合调查组，已赴湖北就武汉女子监狱一名刑满释放人员感染新冠肺炎到北京事件进行调查。

据此前报道，北京市疾控中心称，该名姓黄的女士2月18日开始间断性发热5天，伴咽部不适，当时居住地为武汉。黄女士2月22日凌晨2：00由其北京家属自驾车到北京，经体温筛查后入住其家属所在的东城区新怡家园小区7号楼。家属向社区报告情况并服从统一安排，黄女士于2月22日20：10作为武汉进京人员被送至集中隔离点隔离观察。2月23日19：00因发热由急救车转运至东城区普仁医院发热门诊进行排查，2月24日被确认为新冠肺炎确诊病例，并转运至市级定点医院隔离治疗。经综合研判，该女士进京后的密切接触者为其3名家属，无其他密切接触者。

另据湖北日报客户端报道，针对该事件，湖北省也将展开调查。

中共湖北省委书记应勇昨天（26日）作出批示称，在疫情防控最吃劲的关键阶段，竟发生此类严重违反离汉离鄂通道管控的事件，绝不能允许。要迅速查清事实，依纪依法严肃处理，及时回应社会关切。此事还是否涉及其他违法违纪问题，也要彻查。不论涉及到谁，都要一查到底。离汉离鄂通道管控事关全国疫情防控大局，要坚持“全国一盘棋”，吸取教训，举一反三，切实把各项管控措施落到实处。

湖北省已成立由省纪委监委牵头，省委政法委、省检察院、省公安厅、省司法厅组成的联合调查组，立即开展调查工作。