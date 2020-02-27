特朗普：冠病对美国的风险仍然非常低

（早报讯）美国总统特朗就2019冠状病毒疾病（COVID-19）举行记者会。特朗普表示，冠病对美国人民带来的风险“仍然非常低”。

特朗普当地时间周三（26日）傍晚6时（新加坡时间周四早上7时）在白宫举行的新闻发布会上说，得益于美国政府采取的行动，例如对中国旅客的旅行限制，冠病对美国人民的风险“非常低”。“基于我们为所做的一切，冠病对美国人民的风险仍然很小。”

特朗普在记者会上与美国卫生官员一起出现，讨论政府对冠状病毒的反应。他说，最初感染该病毒的15名美国人中，有八名已返回家园，还有一名仍在住院。 他说，有五个已经完全康复。他说：“我们已经隔离了那些被感染者和处于危险之中的人。”

特朗普也引述美国约翰斯·霍普金斯大学的一项研究，并指调查结果显示美国是全球最具备应对大流行疫情的国家。

“我们正在迅速开发疫苗。疫苗进展顺利。”特朗普也任命副总统彭斯领导美国对冠病的应对。特朗普说：“彭斯将与专业人员和医生以及团队中其他所有人一起工作。”

被问及美国是否将对韩国、意大利等国实施旅游禁令时，特朗普表示目前政府尚未做出类似决定，“但我们会看着办”。

据报道，特朗普较早前指责两家美国媒体尽可能负面地报道新型冠状病毒的危险，扰乱了金融市场。特朗普周三（26日）在推特上写道，经常批评他的美国有线电视新闻网（CNN）和微软国家广播公司（MSNBC）“正在尽一切可能让冠病毒看起来尽可能糟糕，如果可能的话，包括让市场恐慌”。

尽管特朗普政府试图淡化冠病对美国所造成的影响，美国卫生官员警告，美国人要为可能的疫情爆发做好准备。美国卫生与公众服务部部长阿扎尔（Alex Azar）周三表示，美国有59例冠状病毒感染病例，其中包括42名从日本钻石公主号游轮撤离的美国乘客。在美国仅有两例人传人的报告。

美国国立卫生院旗下的国立过敏与传染病研究院主任弗契周二表示，虽然该病毒在美国得到了控制，但随着病毒传播到中国以外的地区，美国人必须做好可能爆发疫情的准备。