王毅同日韩外长通话 祝愿东京奥运如期举办

中国外长王毅昨晚（26日）分别同日韩外长通话时，除了感谢与赞赏两国在冠病疫情方面为中国提供支持之外，也祝愿东京奥运会如期成功举办。

据中国外交部官网发布的消息，王毅在与日本外相茂木敏充通电话时，通报了中国疫情防控的最新进展，并表示形势已呈现稳步向好态势，同时仍然复杂严峻。

王毅说，中国将继续全力以赴，坚决打赢这场疫情防控阻击战，并重申中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期和有限的，也会将把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务。

王毅说，中日疫情面前是同舟共济的命运共同体，中国赞赏日本从一开始就同中国坚定站在一起，也关注日本国内的疫情，并已根据日本的需求提供了必要医疗防护物资，今后如日本有需要，中国愿继续提供力所能及的帮助。他提到，中日双方可进一步加强对口部门和专家层面交流，密切疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等领域合作，并积极探讨在多边框架下加强国际公共卫生合作。

王毅强调，双方有必要加强沟通协调，进一步做好疫情应对，防止跨国扩散，切实维护好本国及本地区的公共卫生安全，两国还应确保双方产业链、供应链稳定，尽可能降低疫情对两国务实合作的影响。

另一方面，王毅在与韩国外长康京和通电话时说，中国感谢韩国对中国抗击疫情一直给予的大力支持，并提到近来韩国疫情加剧，中国感同身受，也积极评价韩国采取的快速、有力防控举措。

王毅也说，中国相信韩国能够早日战胜疫情，也愿向韩国提供必要帮助，支持韩国政府和人民抗击疫情。王毅也提议中韩双方可建立健全外交、卫生、疾控等对口部门沟通交流机制，及时通报各自采取的政策举措，开展疫情防控等方面合作。

王毅承认疫情会对中韩交往和经贸合作造成一定影响，双方要努力将其降到最低，在做好防疫前提下，支持帮助受影响的行业企业渡过难关，维护中韩产业链、供应链稳定，推动双方务实合作继续有效开展。