钟南山：有信心四月底基本控制疫情

中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山今早在广州一场新闻发布会上说，有信心新冠疫情4月底能基本受到控制。

综合《人民日报》、中国新闻网等报道，钟南山说，他的团队早前预测，疫情高峰将在2月中或接近2月底出现，而到了2月15日，数字果然下来了，“我们有信心，新冠疫情4月底基本控制。”

钟南山也感叹疾控中心的地位太低。他说，冠病疫情去年12月中下旬已经开始人传人，但这没有得到地方政府的了解和重视，情况报告给地方和国家疾控中心，但疾控中心只是卫健委领导下的技术部门，只能向上报告，而地方政府决定是地方政府的事。他认为，疾控中心一定要有行使权。

钟南山也认为，2003年沙斯疫情后，对突发性事件的重视不够，没有持续的科学研究。面对此次疫情，治疗上有点束手无策，只能根据原理，用现有的药，而十几天内研发新药根本不可能。

对于有出院患者核酸检测复阳，钟南山表示，如果病人体内出现足够的抗体，一般病人不会再感染。这是规律，至于它的肠道粪便里有残余，还会不会再传染其他人，还有待观察。

钟南山还说，对疫情的预测，他们首先考虑中国，没考虑国外，现在国外出现一些情况，疫情首先出现在中国，不一定是发源在中国。 ​​​​

针对新药的研究，钟南山表示，在十几天、二十天甚至一个月研发出新药是不可能的，这需要长期的积累，进行持续的科学研究。



