《华尔街日报》辱华事件 华春莹约见美使馆负责人

美国《华尔街日报》日前在专栏文章中称中国是“亚洲病夫”，引起中国强烈不满。中国外交部新闻司司长兼发言人华春莹昨天（26日）针对此事约见了美国驻华使馆负责人。

据中国外交部网站消息，华春莹昨天约见美国驻华使馆负责人，奉示就美国国务卿蓬佩奥对中方处理《华尔街日报》发表辱华标题评论文章再次发表不当言论以及白宫国安会发言人扬言美方对驻美中国媒体记者采取措施提出严正交涉。

华春莹指出，《华尔街日报》的错误是严重的，该报必须为此承担责任。蓬佩奥等以所谓言论自由为名，公然为《华尔街日报》的严重错误张目撑腰，并对中方抗击新冠肺炎疫情说三道四，是非不分，毫无道理。扬言对中方媒体采取报复行动更是不可接受。

华春莹强调，美方无理冒犯、挑衅中方在先，中方正当防卫在后。近年来，美方对中国驻美新闻机构采取多种限制措施，中方驻美媒体记者秉持职业操守，客观报道美国。如果美方对中国驻美新闻机构采取进一步骚扰、限制措施，中方必将作出进一步反应。

《华尔街日报》于2月3日在一篇专栏文章的标题中称中国是“真正的亚洲病夫”，中国对此强烈不满并多次提出严正交涉，要求对方公开正式道歉并查处相关责任人。中国官媒《环球时报》昨天透露，《华尔街日报》高层早前曾给中国写信，表示他们认识到标题在中国引发伤害和众怒，为此感到不安。