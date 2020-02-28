中国大陆新增327确诊病例 44死亡病例

中国大陆昨天（27日）新增327例冠状病毒确诊病例，其中318例来自湖北，新增死亡病例44例，其中41例来自湖北。昨天新增治愈出院病例3203例，使治愈人数连续16天逾千。

据国家卫健委网站消息，2月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例327例，新增死亡病例44例，新增疑似病例452例。

湖北新增确诊病例318例，新增治愈出院病例3203例，新增死亡病例41例，现有确诊病例36829例，其中重症病例7633例。累计治愈出院病例26403例，累计死亡病例2682例，累计确诊病例65914例。新增疑似病例332例，现有疑似病例1989例。

当日新增治愈出院病例3622例，解除医学观察的密切接触者10525人，重症病例减少394例。

截至2月27日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例39919例（其中重症病例7952例），累计治愈出院病例36117例，累计死亡病例2788例，累计报告确诊病例78824例，现有疑似病例2308例。累计追踪到密切接触者656054人，尚在医学观察的密切接触者65225人。

累计收到港澳台通报确诊病例135例：香港93例（出院26例，死亡两例），澳门10例（出院八例），台湾32例（出院六例，死亡一例)。