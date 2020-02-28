美国商会调查：近三分之一在华企业营收大幅下降

美国商会周四（27日）发布的在中国进行的一项调查显示，由于疫情扰乱了经济活动，近三分之一在华经营的企业的营收大幅减少。

据路透社报道，为最大限度地降低感染风险，自今年1月以来，中国实施了旅行限制和严格的隔离规定，这实际上导致经济活动停滞。新冠病毒已经感染逾八万人，导致超过2,800人死亡。

尽管中国政府最近取消了针对疫情中心湖北省以外地区的部分限制措施，以支持经济发展，但近三分之一的企业表示，它们仅预计业务会在3月底才恢复正常。约有12%的企业认为，业务中断将持续整个夏季。

在接受调查的169家企业中，多数企业表示，现在计算停产造成的损失还为时过早，但约有10%的企业表示，每天至少有人民币50万元（10万新元）的损失。

调查发现，他们面临的最大挑战是旅行限制和员工生产率下降。其它损害包括运营成本上升和供应链中断。

由于缺乏订单，许多中国的小企业面临现金危机，被迫裁员或减薪。

该调查进一步证明，中国经济面临压力，这可能意味着政府需要采取更多措施来缓解企业融资困难，以防止供应链和产业链的大规模转移带来损失。

报告表示：“近一半的受访者希望中国政府将提供税收减免来帮助外国企业；此外，超过三分之一的企业寻求清晰、一致的政策，而35%的企业要求优先考虑透明度。”

超过一半的受访公司希望美国政府能像世界卫生组织建议的那样放松旅行限制。

近一半的受访企业称，如果业务在4月30日前不能恢复正常，他们预计今年的营收将下降；近20%的受访者说，如果疫情延续到8月份，他们2020年的营收将下降一半以上。