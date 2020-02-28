一名中国公民因窃取美国石油公司商业秘密获刑两年

（早报讯）一名中国公民因从一家美国石油公司窃取了价值超过10亿美元（14亿新元）的商业秘密，被判监禁24个月。

美国之音报道，美国联邦地区法官弗里泽尔（Gregory K. Frizzell）星期四（28日）还判处他向其前雇主支付15万美元的赔偿金，以及刑满后监督三年（supervised release）。

被告是一名拥有美国绿卡的36岁谭鸿晋（Hongjin Tan，音译），曾在菲利普斯66石油公司从事下一代电池技术的研发工作。

美国司法部在周四（2月27日）的声明中说，谭鸿晋于去年11月在美国俄克拉何马州北区法院认罪，罪名包括窃取商业秘密、未经授权获取和传播商业秘密。在认罪协议中，谭鸿晋承认未经其雇主授权故意复制和下载研发材料。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长德默斯（John Demers）说：“中国一直企图窃取美国的知识产权，这次的调查和起诉揭露了又一个实例。司法部将继续打击这类非法行为，以保护美国产业。”

美国联邦调查局俄克拉荷马城办事处的特别探员戈博尔德说：“美国公司在先进的研究和前沿技术上投入了大量资金。窃取商业秘密对我们的国家安全和自由的市场经济是有害的。

”美国的一些对手企图窃取有价值的专有信息， 联邦调查局将致力于保护美国产业不受对手的侵犯。