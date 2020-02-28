美军批中国军舰用镭射照向美国军机方式不专业

美国军方昨天（27日）指责中国军舰本月中旬在太平洋，以不安全又不专业方式用镭射照向美国军机。

美国太平洋舰队在官网上发布声明说，事件发生在本月17日，当时美国海军一架P-8A海神海上巡逻机在关岛以西约380英里的国际海域上空，被一艘中国人民解放军海军驱逐舰161用镭射照向该巡逻机。

声明提到，中国军舰所使用的镭射用肉眼看不到，但被P-8A传感器探测到，并说属于武器级别的镭射可能会对机组人员、水手、船只和飞机系统造成严重伤害。

美国太平洋舰队声称，P-8A按照国际规则和规定在国际领空飞行。