香港立法会通过公务员加薪拨款申请  

香港立法会财务委员会经过六次会议后，今天（28日）通过公务员加薪拨款申请，全体公务员下月底将出新粮和追补薪金，此次薪酬调整预计会拨款124亿港元（约22.2亿新元）。

综合《星岛日报》和香港01报道，香港立法会早前因2019冠状病毒疫情而取消多个会议，今天重新召开财委会会议，表决“2019至20年度公务员薪酬调整拨款”申请。

议案以36票赞成、19票反对、一票弃权获得通过。香港公务员事务局局长罗智光会后见记者时，感谢支持通过公务员薪酬调整拨款的议员，并称全体公务员会在3月底出新粮，当局会尽快向资助学校及其他资助机构发放经调整的款项，有关机构可按既定机制向员工作薪酬调整。

香港民主党立法会议员邝俊宇则批评指，疫情冲击市场 ，市民都要勒紧裤腰带，这种时候讨论加薪议题相当讽刺。

据了解，此项加薪拨款申请在经过大约25小时的审议才终于通过。

罗智光也说，政府会由下周一起，逐步恢复更多公共服务，各政策局和部门可以实施弹性上班安排，减少繁忙时间使用公共交通工具。他强调，恢复公共服务，是在实施针对性措施、减低社交接触和采取预防感染措施的前提下进行。

此外，罗智光也在会上被问到为何警务处成为编制增长最大的部门，更有人要求警察暂时冻薪，直至完成有关去年警察失职的独立调查。据报道，在香港最新公布的财政预算案中，警队将在新一年增加2543个职位，占政府整体新增职位42%。

另据《南华早报》早前引述消息人士报道，此次警队职位的增幅约为7%，相信是1997年以来最大的增长。

对此，罗智光解释指所有部门增加人手都有其实际运作需要，警队人数有三万多，是所有部门之冠，其人手是根据其工作量及工作复杂性增添，更多细节会由部门首长在立法会交代。