柯文哲：面对“二二八”还是疫情都须继续走向未来

台北市长柯文哲今天（28日）出席“二二八事件73周年中枢纪念会”致词时提到，今年因为疫情，停止再度挑战一日双塔方式纪念二二八，但他正向方式面对历史的态度没有改变；他表示，“因为这此疫情，再次提醒我们，我们即使有不同的过去，但是我们都有共同的现在，不论面对二二八、面对疫情，我们都必须继续走向共同的未来。”

据联合新闻网报道，柯文哲致词时指出，近年来政府在转型正义上的努力，虽然还没有办法完全抚平过去的伤痕，但台湾已逐渐走出悲伤。

柯文哲说，二二八事件是台湾现代史的重大事件，在过去威权时期，有很长的时间谈论二二八是禁忌，关于事实的真相被掩盖，进入民主时代后终能公开讨论，正式面对这段历史。过去三十几年来，政府针对二二八事件做了许多的处理，从李登辉前总统用元首身分代表政府公开道歉开始，正式启动了历史和解的进程，包括追思立碑、回復名誉、赔偿、歷史与人权的教育、公开档案、返还书信等，一系列的措施，在到近年来政府在转型正义上的努力，虽然还没有办法完全抚平过去的伤痕，但台湾逐渐走出悲伤，迎向融合的社会。

柯文哲也提到疫情，说这个月台湾面对冠状病毒的挑战，但在众人合作之下，目前疫情控制得当，为了有效控制这场疫情，不论中央地方不分党派，站在一起才能打赢这场仗。