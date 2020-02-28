中国国家知识产权局：驳回李文亮商标注册申请

中国一些申请人将“李文亮”“火神山”“雷神山”“瑞德西韦”等2019冠状病毒疫情相关名词申请商标注册，引发热议。中国国家知识产权局商标局今天（28日）对此谴责这种行为造成重大社会不良影响，对类似申请依法应予驳回。

中国国家知识产权局（以下简称知识产权局）今天发布的文告指出，李文亮是武汉市中心医院眼科医生，因接诊感染冠病不幸去世。将其姓名作为商标使用或者注册，易造成重大社会不良影响，因此，“李文亮”商标注册申请依法应予驳回。

此前，中国长沙一家公司被发现在李文亮去世当天（7日）抢注“李文亮”商标，随后撤回商标申请，并为此致歉。

另外，文稿也指，火神山医院、雷神山医院是武汉抗击疫情前线医院名称，是抗击疫情的重要标志之一。知识产权局说，目前已对“火神山”“雷神山”等近1000件与此次冠状病毒疫情相关的商标注册申请实施管控。

另据《中国知识产权报》报道，知识产权局本月18日曾审核通过《疫情防控相关商标注册申请快速审查工作方案》，在疫情防控相关商标注册申请工作开通“绿色通道”，优先处理涉及防治冠病疫情的商标注册申请。目前，已有六家市场主体提交的19件涉及防治冠状病毒疾病的商标注册申请进入快速审查程序。

不过，这也使一些别有用心的申请人盯上了这个“商机”，通过商标注册造谣、炒作，意图从中谋取不正当利益。对此，知识产权局商标审查部门高度重视，在开通商标注册“绿色通道”服务疫情防控和复工复产的同时，加大对易产生不良影响的疫情相关商标注册申请的管控力度。

据报道，知识产权局商标局本月7日下发了《疫情防控相关商标审查指导意见》，明确与疫情相关人员姓名、含疫情病毒名或疾病名的相关标志、疫情相关药品标志、防护产品相关标志及其他疫情相关标志等商标的审查指导意见，依法从严从快打击与疫情相关的非正常商标注册申请行为。

商标局下一步将严格执行商标法及《规范商标注册申请行为若干规定》，严厉打击非正常商标注册申请行为，维护商标注册申请秩序，营造共抗疫情的良好氛围。