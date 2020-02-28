中国研究小组发现眼泪及结膜分泌物可含冠状病毒

中国浙江大学一支研究小组发现了一名结膜炎患者眼泪及结膜分泌物含2019冠状病毒。

研究团队从1月26日至2月9日向30名患者的泪液和结膜分泌物混合物开展研究时发现上述情况。这份报告前天（26日）已发表在《医学病毒学杂志》（Journal of Medical Virology）官网上。

另据上观新闻今天（28日）报道，病患左眼具有结膜炎症，即冠病引起的红眼病，而右眼没有此症状。据了解，这名患者入院前没有结膜炎。

这名患者的眼泪和结膜分泌物样本在核酸检测中出现病毒阳性结果，其中左眼检测为阳性，右眼则是阴性，其他患者样品均为阴性。

参与研究浙江大学医学院附属第一院副院长沈晔说，患者眼部的差异性非常具有代表性，研究团队在征得同意后，研究了结膜炎症是否与病毒具有联系。

患者目前通过抗病毒综合治疗，整体治愈的情况下，结膜炎症也转好，再次检测眼部病毒转阴。对于患者是如何因新冠病毒发生眼部结膜炎症的，科研人员表示仍在持续研究。

沈晔说，通过这项研究可以得出三个结论：患者左眼结膜炎与冠病有关、存在眼部传染病毒的风险、呼吸道可能不是病毒传播的唯一途径。

沈晔提到，这项研究的现实意义在于提示医务人员在检查可疑病例时，除了佩戴口罩外，还需要佩戴护目镜，并说病毒是否能找到人体免疫漏洞进入人体还有待于进一步研究，期待通过合作解开谜题。