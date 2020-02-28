消息人士：林郑将与其他问责官员捐一个月工资

香港传出行政长官林郑月娥与其他问责官员将捐出一个月的工资，与民众共度时艰。

据香港01今天（28日）引述消息人士报道，林郑月娥会在短时间内公布上述消息。据了解，款项会捐给公益金。

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰今天就宣布，所有部长将减薪一个月，与民众共度时艰，国会议员也将减少一个月的津贴。

据了解，香港行政长官的月薪为41万6500元（港元，下同，7.4万新元），而单是特首、三位司长以及十三名局长的一个月薪金总数超过585万元。如果全体问责官员捐出一个月工资，粗略估计的总额超过600万元。