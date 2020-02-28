河北狗主违反物业公司遛狗禁令 宠物狗被打死

中国河北一名业主违反物业公司的冠病防疫禁令，在小区遛狗，结果宠物狗被工作人员打死，当地警方已经介入展开调查。

据中国红星新闻今天（28日）报道，这起事件发生在本月23日，地点为河北石家庄的一个小区，50余岁的业主事发时遛狗，物业公司工作人员随后将业主饲养的两只泰迪犬打死。

涉事物业公司向业主致歉，并愿意赔偿相应损失。不过，公司负责人也解释，物业公司在防疫期间已经出台小区内禁止遛狗规定，而且有人举报小区有遛狗、狗随地大小便的问题，工作人员处理过程中与业主发生争执，工作人员也因行为过激，打死宠物狗打死。

负责人也说，公司事发前已经与未配合禁止遛狗规定的几名业主多次沟通，但他们我行我素，继续遛狗。

另一名业主李女士也因遛狗，宠物狗被工作人员殴打。李女士承认收到物业公司禁止遛狗的通知，并说小区内张贴的《紧急通知》在内文不显眼处也称“小区内禁止遛狗，如若发现，后果自负”。

然而，李女士也说，宠物狗不习惯在家里方便，只能出门，并查询过石家庄公安局的相关文件，发现并没有禁止遛狗的规定。

报道称，石家庄市公安局2月2日在《致养犬市民的一封信》倡议养犬市民尽量缩短外出遛狗时间、错时遛狗，确需携犬外出时，应做到人戴口罩、狗束牵绳，同时严禁携带犬只出入人员密集的公共场所，如商场、市场、超市、饭店。