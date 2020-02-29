安倍会见杨洁篪：将为确保习近平访日成功做好精心准备

日本首相安倍晋三昨天（28日）在东京会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪时说，日方将为确保中国国家主席习近平访日成功并取得丰硕成果做好精心准备。他也表示，日中两国人民在共同抗疫中展现了友好情谊。

据新华社报道，杨洁篪说，中国抗击疫情取得明显成效，有信心、有能力、有把握打赢这场疫情阻击战，实现全年经济社会发展目标任务。中日双方在此次抗疫中守望相助、共克时艰，使中日友好更加深入人心。中方衷心感谢日方的宝贵支持，愿继续为日方抗击疫情提供力所能及的支持和帮助。

杨洁篪表示，当前中日关系保持良好发展势头。中方愿同日方一道，落实好两国领导人重要共识，相互尊重、求同存异，共同推动构建携手合作、互利共赢的双边关系新格局。习近平对日本的国事访问意义重大，中方愿同日方保持密切沟通，为访问做好各方面准备。中方坚定支持日方成功举办东京奥运会。

安倍表示，习近平今年对日本的国事访问极为重要，日方将为确保访问成功并取得丰硕成果做好精心准备。

他还说，日中两国人民在共同抗疫中展现了友好情谊。日方高度评价中方抗疫积极成果，愿同中方加强信息共享、疫情防控等交流合作。

同日，杨洁篪同日本国家安全保障局局长北村滋举行第八次中日高级别政治对话，并会见日本外相茂木敏充。