中国钢材库存连升10周 创历史新高

受疫情影响，中国正在积累大量大宗商品，其中钢铁钢材库存已经连续上升10周，创下历史新高。

综合彭博社和新浪财经报道，兰格钢铁研究中心数据显示，目前中国钢材社会库存连续10周上升。2月28日，全国钢材社会库存指数为231.4点，比上周上升10.51%。不过，建材库存上升速度有所放缓，板材库存上升速度也有所放缓。

需求下降，钢厂一直在控制产量，但是除非进行复杂且代价高昂的完全停炉，否则减产幅度有限。钢铁产品价格自春节假期以来已经下跌超过5%，铁矿石下跌约10%。

此外，上海期货交易所跟踪仓库的铜和锌库存也达到近三年最高水平。预计汽油和柴油库存接近理论容量。

成品的使用速度不够快。消费减少，且物流方面的限制导致产品无法到达最终用户。

彭博社分析，这一切不可能永远持续下去。存储空间最终将耗尽，或者库存的财务成本会变得不堪重负。这些工厂要么必须通过出售产品来减少库存，要么必须削减产量，后者将减少对原油和铁矿石等原材料的需求。无论哪种方式，对已经受到冠病打击的大宗商品价格都是雪上加霜。

花旗集团大宗商品研究董事总经理莱顿（Max Layton）在电邮中写道，“如果不卖产品，生产者不会永远无奈增加库存，因为这对现金流影响负面，这使用所有基本消费受到冠状病毒影响的金属，除了金和银。”

中国最大的有色金属行业协会，中国有色金属工业协会周四呼吁中央政府启动对部分有色金属产品收储，以缓解新冠病毒疫情之下冶炼企业日益上升的库存压力。

中银国际全球商品策略主管傅晓认为，随着政府允许复工，需求方面也可能改善，有助于减少库存。