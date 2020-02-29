中国2月制造业PMI显著回落至35.7%

中国今年2月份的制造业采购经理指数（PMI）仅为35.7%，比上月大幅下降14.3个百分点。

据中新网报道，中国国家统计局网站29日发布数据，中国2月制造业PMI为35.7%，比上月下降14.3个百分点。

从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为36.3%、35.5%和34.1%，比上月下降14.1、14.6和14.5个百分点。

从分类指数看，构成制造业PMI的五个分类指数均位于临界点之下。

生产指数为27.8%，比上月下降23.5个百分点，表明制造业生产活动放缓。

新订单指数为29.3%，比上月下降22.1个百分点，表明制造业市场需求回落。

原材料库存指数为33.9%，比上月下降13.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量减少。

从业人员指数为31.8%，比上月下降15.7个百分点，表明制造业企业用工水平降低。

供应商配送时间指数为32.1%，比上月下降17.8个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月放慢。

非制造业商务活动指数则为29.6%，比上月下降24.5个百分点，表明受疫情冲击，非制造业经济总体回落明显。

彭博社分析道，由于中国仍有大量工人和消费者处于被隔离状态，作为全球最大出口国的中国，经济运转水平仍远远低于其产能。这些数据突显出在全球经济受到威胁之际，中国让产出恢复正常这一任务的困难程度。

2月份制造业PMI的下降主要是受遏制疫情蔓延措施的影响。这些措施导致工人在农历新年假期后很难返岗，工厂复工所需的原材料受限。不过，近几周已经取得一些进展，彭博经济研究预估本周中国制造业开工率在60%至70%。

麦格理证券中国经济研究主管胡伟俊表示，很多人都将冠病和沙斯的影响相比较，但他认为这次疫情的影响与2008年金融危机的影响相当，冠病带来的冲击是巨大的，短期内情况看起来真的很糟糕。

不过他预测，3月份会出现反弹，第二季度会显著复苏。

冠病疫情正在蔓延到多个大洲，疫情发展成为大流行病的威胁导致美国股市周五暴跌，当周表现成为自2008年10月以来最糟糕的一周。