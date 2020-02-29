匿名中国官员：第一季经济将受重创 但应能迅速复苏

一名不愿透露姓名的中国驻华盛顿官员表示，由于快速蔓延的冠状病毒疫情造成大面积停工，中国经济在第一季度将遭受重创，但除非疫情再次恶化，否则中国经济应能迅速复苏。

据路透社报道，这位不愿透露姓名的驻华盛顿官员28日表示，中国已经采取了一系列经济措施来应对疫情，并将坚持灵活的货币政策，以迅速恢复全国各地的正常生产。

这位中国官员表示，如果冠病疫情蔓延至多个国家，可能导致全球经济“大幅下滑”，但他没有给出具体预测。

对于中美贸易协议，这位官员说，中国仍致力于根据第一阶段中美贸易协议，在未来两年内增加采购2,000亿美元（2786.66亿新元）美国商品和服务。中国海关已采取措施解除对牛肉和其他产品的进口禁令。

这名官员说，双方对落实协议非常认真，他本周与美国贸易代表办公室和美国商务部的官员会晤。到目前为止，没有预见到任何问题。

他还透露，中国敦促美国放松对中国公民的旅行禁令，这一禁令阻碍了推进实施所需的面对面会议。旅行禁令还导致旅游业暂停，这是实现预期的中国增加美国服务采购一个关键因素。

国际货币基金组织(IMF)曾分析，疫情爆发可能会使中国今年的经济增速下降0.4个百分点，至5.6%，并使全球经济增速下降0.1个百分点。