中国国防部：全军暂缓部分大项演训活动

针对冠病疫情对中国军队备战打仗能力的影响，中国国防部表示，全军一手抓疫情防控，一手抓练兵备战，在综合评估影响的基础上作出安排，暂缓部分大项演训活动。

中国国防部官网昨晚（28日）发布2月例行记者会文字实录。国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦表示，疫情发生以来，全军一手抓疫情防控，一手抓练兵备战，最大限度减少疫情对军事训练影响，努力做到练兵备战和疫情防控“两不误”。

吴谦说，采取了五个方面举措，一是根据疫情防控要求调整年度训练任务，在综合评估影响的基础上作出合理安排，暂缓部分大项演训活动。

二是建立与疫情防控相适应的训练秩序，科学调控训练场地、时间和人员，严密组织首长机关训练、部队技战术基础训练和个人学研。

三是区分疫情风险等级差异化组织部队训练，疫情重点地区从严控制人员大规模集中训练，疫情较轻地区依托在营及周边封闭训练场地扎实开展基础训练。

四是探索创新疫情期间教学组训方式方法，采取灵活编组、分步实施、平行展开等方法，注重运用信息化、智能化等手段开展教学训练活动，确保训练质效。

五是加强训练中疫情防控，建立完善训练中防疫制度措施，全程督导各项防控要求落实，以自身的防疫安全保证练兵备战工作落实。

另外，对于疫情对2020年征兵工作的影响，吴谦表示，按照征兵工作服从疫情防控的原则，确保军地各级把主要精力投入到疫情防控第一线。

经国务院、中央军委批准，将2020年上半年征兵工作推迟至下半年一并组织实施，上半年征兵任务合并至下半年一并完成，全年征集新兵总任务和各省、自治区、直辖市年度征集新兵任务不变。征集时间统一调整为8月1日开始，9月10日起运新兵，9月30日结束。