政治局常委带头后 多个中共省委书记捐款

在中共中央政治局七名常委26日带头捐款后，中国多个省份的省委书记、省长27日也进行了捐款。

据北京青年报旗下公众号“政知见”报道，在中共中央层面，除七位常委外，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰和中央赴湖北指导组成员在2月28日，为支持冠病防控捐款。

在省级层面，已经有多个省份的党委班子开展了捐款活动。

这两天，北京、天津、湖南、安徽、江苏、河北、山西、陕西、宁夏、内蒙古、黑龙江、浙江、上海、重庆、四川、云南、贵州、广东、新疆等省份的党政一把手都带头捐款。

湖北省委书记应勇2月27日主持召开省委常委会会议。应勇和湖北省长王晓东等捐款。

一些省份还报道了捐款现场的情况。

中共中央组织部25日通知，要求各级党组织就党员自愿捐款加强指导服务。通知中提到，捐款主要用于慰问一线医务人员，资助确诊患者和逝世者的家属，慰问逝世的防控人员家属。

政知见注意到，中央发出通知之前，山东已进行了捐款。闪电新闻2月7日报道，山东省委书记刘家义带头倡议，省委、省政府等本着自愿的原则捐款。

时任山东省委常委、济南市委书记的王忠林也捐了款。王忠林后来在2月13日被任命为湖北省委委员、常委和武汉市委书记。

报道中提到，此次活动共有2487人参与，共捐款121.65万元（人民币，24.24新元），其中在职正省级领导每人捐款上万元。