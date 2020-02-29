美参议院通过10亿美元供农村运营商更换华为设备

美国参议院周四（27日）通过一项立法，将向农村电信运营商提供10亿美元（13.93亿新元），用于更换其网络中所使用的中国电信巨头华为的设备。

据美国之音报道，这项法案已于2019年12月在众议院通过，下一步将提交给美国总统特朗普签字，有望成为正式法律。

法案将为约40家使用华为设备的美国农村地区运营商提供资金。

美国参议院情报委员会副主席、民主党籍参议员沃纳（Mark R. Warner）周五表示，法案的通过有助于保护美国的国家安全。

他在一份声明中写道：“随着我国越来越依赖下一代电信网络，我们需要尽我们所能来确保我们的网络安全。这包括不允许我们的外国对手渗透这些网络，作为一个国家，我们不依赖外国供应商提供的基础设施。”

美国电信行业协会首席执行长斯特林（David Stehlin）表示，参议院批准了上述法案，是“在我们迎来5G时代之际，在保障我们网络安全和确保电信供应链安全方面迈出的关键一步”。

华为的一名代表在一份声明中表示，这项法案只会削弱宽带提供商提供最安全网络设备的能力，对当地客户和企业不利。

尽管华为硬件产品在美国电信网络所有设备的占比不到1%，但华为的一些设备已经进入了数十家农村地区手机运营商和有线电视运营商的网络。