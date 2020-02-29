李克强考察冠病药械平台 专家称疫苗4月底有望开始临床试验

中国国务院总理李克强昨天（28日）考察国家新冠肺炎药品医疗器械应急平台，疫苗研究专家表示，最快今年4月部分疫苗可在特定条件下进入紧急使用。



据中国政府网消息，李克强考察时对疫苗研究专家们说，“什么时候你们可以让大家都能摘下口罩，这时候疫情防控才算是取得决定性的胜利了。”

专家们表示，在确保安全、有效、可及的前提下，最快在今年4月部分新冠肺炎疫苗可在特定条件下进入紧急使用。

李克强问，“一直有人说新冠肺炎疫苗短期内研制无望，但你们的最新研究进展让我们感到了希望和信心。现在看来最终战胜疫情的曙光就要出现了，可以这么说吗？”

专家回答称，“可以这么说！”

专家们介绍了一些已进入诊疗方案、针对轻重症有效的中西药，李克强说，全社会对药物急迫期待，种类不在多，关键要集中精选几种安全可靠、临床效果显著的主打药，更有效救治重症患者、降低病亡率。

专家们还向李克强介绍了目前正在开展的五种疫苗的主要研发技术路线，其中包括灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗等。

专家们表示，中国在灭活疫苗研制能力方面有雄厚基础。目前看来，灭活疫苗最快有望在4月份开始临床试验。

李克强说，防控疫情采取了多方面措施，但最终战胜疫情还要有疫苗。疫苗研发要持续加大力度，既要抓紧推进、早出产品，又要尊重科学规律、严格按标准保证质量，调动各方面优势力量面对面合作，潜心研究、联合攻关，尽早研制出安全有效疫苗。