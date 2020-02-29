应勇：确保数据权威准确 对历史负责

湖北省委书记、省冠病疫情防控指挥部指挥长应勇昨天（28日）在武汉市调研大数据服务疫情防控时强调，武汉是打赢疫情防控阻击战的主战场，要加快多元数据信息汇集，确保权威准确，对事实负责、对历史负责。

据《湖北日报》报道，应勇强调，要形成“汇集—分析—研判—推送—核查—反馈”的数据应用闭环，强化大数据在疫情防控中的场景应用，在充分应用中实现“数战数决”，提高防控精准性、有效性。

应勇指出，建强用好疫情防控大数据系统，是提升城市治理体系和治理能力的重要方面。随着疫情防控不断深入，仅靠拉网式大排查等“人海”战术难以跟上总体防控需要，基于大数据的疫情防控数据信息系统，是打赢疫情防控阻击战的重要“武器”。

“基础数据资料真实准确，是大数据系统发挥作用的首要前提，也是研判与决策的重要依据。”应勇强调，武汉是打赢疫情防控阻击战的主战场，要加快多元数据信息汇集，做到多个来源、一个出口，确保权威准确，对事实负责、对历史负责。

应勇还强调，要运用大数据系统对每天新变化的“四类人员”情况以及出院、病亡人员数据进行排查比对，发现问题，及时把数据信息推送给相关地区和流调队伍，督促落地找人、筛查甄别、限期收治。

各单位要将当天收治情况及时反馈至大数据平台，做到“日隔日清”“日收日清”，确保社区干净、社会面干净。